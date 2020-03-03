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03.03.20 14:51

Зеленський ухвалить рішення про призначення посла України при НАТО найближчим часом, - заступник глави МЗС Божок

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок прогнозує, що Президент України Володимир Зеленський незабаром ухвалить рішення щодо призначення голови Представництва України при НАТО.

Зеленський ухвалить рішення про призначення посла України при НАТО найближчим часом, - заступник глави МЗС Божок

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Божок заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"Президент Зеленський дуже серйозно підходить до формування корпусу послів України за кордоном. Особливо прискіпливим він є до кандидатур наших послів на ключових напрямках — таких як США, НАТО, в інших країнах наших найбільших партнерів. За моїми даними, рішення щодо кандидатури посла України в НАТО Президентом України має бути ухвалене незабаром", - сказав дипломат.

У відповідь на уточнювальне запитання, чи відома йому кандидатура майбутнього посла, Божок зауважив, що в дипломатії заведено знати не кандидатуру, а тільки призначеного представника.

"Здогадуватися у дипломатії теж не заведено, тому що кінцевий результат може значно відрізнятися від припущень, здогадок і прогнозів", - резюмував заступник міністра.

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Як відомо, головою Місії України при НАТО з вересня 2017 року до серпня 2019 року був нинішній міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

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