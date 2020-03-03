Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.03.20 15:17

Одного із зниклих на Київщині рибалок знайдено мертвим

Одного з рибалок, які зникли у водах Київського моря, знайдено мертвим. Пошуки другого чоловіка тривають.

Одного із зниклих на Київщині рибалок знайдено мертвим

Про це повідомила пресслужба ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 12:00 поблизу с. Лошакова Гута Козелецького району Чернігівської області, на відстані близько 70 м від берега, у воді виявлено тіло одного з рибалок. Тривають пошуки другого чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, рибалки 28 лютого вирушили на човні "Прогрес" у води Київського моря, а востаннє виходили на зв'язок ще 29 лютого.

Також дивіться: Рятувальники третю добу шукають зниклих на Київщині рибалок. ФОТОрепортаж

1-2 березня проводилися пошуки зниклих рибалок із залученням плавзасобів та авіацію ДСНС, які результату не дали. Вранці 3 березня вертоліт H-225 Super Puma ГСЧС України продовжив пошуки чоловіків.

В цілому до пошуку залучалися 27 рятувальників і 9 одиниць техніки, з них від ДСНС - 12 осіб та 4 одиниці техніки.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100