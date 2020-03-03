Зразки біоматеріалів інфікованого коронавірусом українця відправили на підтвердження в Лондон, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ЦГЗ в Facebook.

За дослідженнями вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України підтверджено перший випадок COVID-2019 в Україні. Ведення і визначення цього випадку, а також епідрозслідування ведуться відповідно до затверджених алгоритмів МОЗ, Центру громадського здоров’я України та рекомендацій ВООЗ.

Хворобу виявлено у чоловіка в Чернівецькій області. Чоловік з дружиною повернулися з подорожі в Італію, почувався погано. Повідомив про свій стан та історію подорожей дзвінком до служби швидкої допомоги. Бригадою швидкої допомоги був госпіталізований 29 лютого в обласну клінічну лікарню.

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Варто відзначити, що як хворий, так і бригада швидкої, лікарі та епідеміологи виконали усі національні та міжнародні рекомендації. Дружина хворого як контактна особа знаходиться під самоізоляцією вдома. За нею встановлено медичне спостереження.

Чоловік госпіталізований, ізольований та знаходиться під медичним наглядом. За підсумками ранкового огляду - температури немає, скарги на сухий кашель. Рентгенологічно ознак пневмонії немає. Зразок відправлено для остаточного підтвердження до Лондона.

В області відповідні фахівці здійснюють увесь спектр протиепідемічних заходів та відстеження контактів.

Історія подорожей: чоловік повертався в Україну з Італії літаком до Румунії, звідти – власним авто до Чернівців. У Румунії та на кордоні України проходив температурний скринінг, однак підвищеної температури не виявлено.

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