"Медична система спрацювала чітко", - Скалецька про виявлення коронавірусу в Україні

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала глава МОЗ Зоряна Скалецька, передає Цензор.НЕТ.

"Процес ізоляції та лікування чоловіка, у якого виявили коронавірус у Чернівцях, відбувся згідно зі всіма нашими затвердженими алгоритмами. Зараз можемо говорити про те, що ризик поширення хвороби від цієї особи по території України є мінімальним.

Як ви знаєте, Всесвітня організація охорони здоров'я передала нам 30 тест-систем, кожна з яких може робити 100 досліджень. На рівні Міністерства охорони здоров'я ми щодня спілкуємося з експертами ВООЗ. Маємо домовленість: у разі потреби Україна отримає ще більше тест-систем", - розповіла міністр.

Також дивіться: Перший випадок коронавірусу в Україні: стан хворого ближче до середньотяжкого, дружина вдома в самоізоляції. ФОТО

"Також, згідно з алгоритмом, була ізольована під наглядом лікарів дружина (зараженого. - Ред.), оскільки вона була контактною особою. Ситуація повністю контрольована. Медична система спрацювала чітко, згідно із затвердженими алгоритмами", - зазначила Скалецька.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, в Україні підтвердився перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19.



