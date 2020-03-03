"Ми маємо показати, що навіть всередині команди у нас немає недоторканних", - "слуга народу" Максим Ткаченко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко.

"Рішення прийматиме президент. Але й ми не повинні вдавати, що все добре, коли є явні помилки, неефективна робота, нехтування найважливішими цілями курсу президента. Ми все це бачимо, й порушено питання не тільки про перезавантаження Кабміну, а й керівників правоохоронних органів", - сказав Ткаченко.

Заступник голови фракції "Слуга народу" зазначив, що парламентська більшість має показати, що всередині команди президента недоторканних немає.

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"Якоюсь конкретикою я зараз із вами поділитися не можу. Але можу сказати, що у фракції гаряче підтримали рішення Володимира Зеленського винести ці обговорення в парламент на позачергову сесію. Ми маємо показати, що навіть усередині команди в нас немає "недоторканних", - додав депутат.

Стосовно засідання фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко зазначив, що на ньому будуть присутні і Зеленський, і глава його офісу Андрій Єрмак.

"Так, очікуємо президента та главу ОП", - відповів він.