Програму підтримки перекладів української літератури іншими мовами можуть запустити за кілька тижнів, - директорка Інституту книги Коваль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

"Добрі новини з Державної регуляторної служби! Вони визнали, що положення про програму підтримки перекладів не є регуляторним актом, як уважає Мінюст, і не підлягає погодженню! Є всі шанси, що програма запуститься вже за пару тижнів. Ура!", - написала вона .

Також Коваль подякувала за сприяння Міністерству культури, молоді і спорту, а також закликала українських видавців активізувати своїх іноземних партнерів.

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