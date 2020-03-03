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03.03.20 16:11

Програму підтримки перекладів української літератури іншими мовами можуть запустити за кілька тижнів, - директорка Інституту книги Коваль

Український інститут книги планує запустити Програму підтримки перекладів української літератури іншими мовами.

Програму підтримки перекладів української літератури іншими мовами можуть запустити за кілька тижнів, - директорка Інституту книги Коваль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

"Добрі новини з Державної регуляторної служби! Вони визнали, що положення про програму підтримки перекладів не є регуляторним актом, як уважає Мінюст, і не підлягає погодженню! Є всі шанси, що програма запуститься вже за пару тижнів. Ура!", - написала вона .

Також Коваль подякувала за сприяння Міністерству культури, молоді і спорту, а також закликала українських видавців активізувати своїх іноземних партнерів.

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Програму підтримки перекладів української літератури іншими мовами можуть запустити за кілька тижнів, - директорка Інституту книги Коваль 01

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