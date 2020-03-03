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03.03.20 16:02

Суд у Греції звільнив Мельничука з-під варти після прохання Авакова не реагувати на російську провокацію, - заступник голови МВС Геращенко

Екскомандира батальйону "Айдар" та народного депутата Верховної Ради VIII скликання Сергія Мельничука, затриманого в Греції в неділю, суд звільнив з-під варти.

Суд у Греції звільнив Мельничука з-під варти після прохання Авакова не реагувати на російську провокацію, - заступник голови МВС Геращенко

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Годину тому, за рішенням грецького суду Сергій Мельничук був звільнений з-під варти і може вільно покинути територію Європейського Союзу", - написав він.

Суд у Греції звільнив Мельничука з-під варти після прохання Авакова не реагувати на російську провокацію, - заступник голови МВС Геращенко 01
Суд у Греції звільнив Мельничука з-під варти після прохання Авакова не реагувати на російську провокацію, - заступник голови МВС Геращенко 02
Суд у Греції звільнив Мельничука з-під варти після прохання Авакова не реагувати на російську провокацію, - заступник голови МВС Геращенко 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтерпол перегляне запит РФ про розшук і затримання Мельничука, - Аваков

Мельничук був затриманий Інтерполом на грецькому кордоні в неділю, про що він повідомив у відео на сторінці в Facebook. За його словами, це було зроблено на вимогу Росії. Зокрема, Мельничук звернувся з проханням про надання українським посольством захисника і підкреслив, що був у відділенні з вагітною дружиною і з дев'ятимісячним сином.

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