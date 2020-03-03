Зарплата керівника держпідприємства не повинна перевищувати 1,25 млн грн, - постанова Кабміну

На сайті Кабінету міністрів оприлюднено постанову від 5 лютого № 141 "Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб'єктів господарювання державного сектора економіки", передає Цензор.НЕТ.

"Місячний розмір заробітної плати керівника суб'єкта господарювання державного сектора економіки, який визначається в контракті, не повинен перевищувати 1250 тис. гривень", - сказано в документі.

Також передбачається, що максимально допустимий розмір базової місячної винагороди членів наглядових рад державних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50% акцій належать державі, залежатиме від середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності підприємства.

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Він коливатиметься від 5 середніх зарплат на підприємствах з річним оборотом до 1 млрд грн до 22 середніх зарплат на підприємствах з оборотом понад 20 млрд грн.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Кабміні домовилися, що зарплата міністрів буде прив'язана до середньої зарплати в Україні. З лютого, згідно з прийнятим рішенням, зарплати міністрам та іншим високопосадовцям нараховуватимуться з прив'язкою до середньої зарплати по Україні через встановлений коефіцієнт. При цьому, премії будуть не більше одного окладу і відповідно до оцінки діяльності за результатами кварталу.