СБУ про вибухи в Балаклії: Версія про скидання боєприпасів з безпілотника підтверджена експертизою і є основною

Про це повідомила пресслужба СБУ у відповідь на запит "Української правди", передає Цензор.НЕТ.

"Ініційована Службою комплексна експертиза підтвердила основну версію слідства. Згідно з висновком експерта зафіксований радіолокаційними станціями Держпідприємства "Украерорух" "проліт безпілотного літального апарату над територією Арсеналу пов'язаний з настанням подій, а саме із застосуванням (скиданням) некерованих боєприпасів по майданчиках відкритого зберігання боєприпасів"", - говориться в коментарі.

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Водночас зазначається, що слідчі не відкидають й інші версії, що призвели до вибухів на артилерійських складах, які перевіряються в ході розслідування.

Однак вказують, що версія приховування нестачі боєприпасів на суму 560 мільйонів не знайшла свого підтвердження. Слідство встановило, що, дійсно, за результатами аудиторської перевірки від 28.02.2017 було встановлено "ризики нестачі боєприпасів" на суму 560 мільйонів гривень. Проте вже після подій на Арсеналі шляхом зустрічних перевірок у більшості випадків було підтверджено відвантаження боєприпасів і суму "ризиків нестачі боєприпасів" зменшено до 748 тисяч гривень.

Раніше "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що версія про диверсію, здійснену за допомогою безпілотника, як причину вибухів на складах в Балаклії була "нав'язаною", "політично ангажованою" і виявилася "фейком".

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Нагадаємо, 15 листопада приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.

Нагадаємо, що за попередніми даними оперативної групи Генштабу встановлено, що "15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибохонебезпечних предметів".