Росія хоче хитрістю змусити Європу визнати анексію Криму, - Democratic Europe

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на Democratic Europe.

Так, у березні 2019 мін'юст Бельгії зареєстрував неурядову громадську організацію "Міжнародна асоціація "Таврида" (співзасновники - московська Міжнародна рада російських співвітчизників і брюссельська European Russian Community). Задеклароване завдання - "відстоювання інтересів населення Криму в міжнародних інстанціях". Але буквально відразу бельгійський мін'юст анулював реєстрацію. Юристи прийшли до висновку, що діяльність "Тавриди" загрожує державним інтересам. Одним із основних аргументів стало те, що організація була створена за погодженням з адміністрацією президента РФ і фінансувалася з держбюджету Росії.

Опинившись на нелегальному становищі, "Таврида" стала відпрацьовувати варіанти перереєстрації в Австрії, Італії і Швейцарії. Це дало б її представникам доступ до коридорів Європарламенту і Єврокомісії. Не виключено, що в разі провалу спроби перереєструватися в ЄС організація просто змінить вивіску, але її суть залишиться незмінною - вона виконуватиме роль "троянського коня" Росії. Про це йдеться в статті, опублікованій Democratic Europe. У матеріалі наголошується, що саме на "Тавриду" Росія робить ставку щодо рішення Міжнародного трибуналу ООН із морського права щодо дій РФ у Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Зокрема, "Тавриді" було доручено скликати навесні 2020 року так званий Громадський Суд, на якому - засудити дії і позицію України стосовно окупованого Криму.

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Ще один приклад використання громадських організацій у спробах "узаконити" окупацію півострова - "Російська асоціація античних міст". Вона створена 6 лютого 2020 року, привід - річниця заснування (2,5 тис. років) Боспорського царства (зі столицею Пантікапей, нині - Керч). Мета - нібито збереження археологічної спадщини античних часів.

При цьому на 24-25 квітня 2020 року під час "Шостого Ялтинського міжнародного економічного форуму" заплановано оформлення на базі згаданої структури "Міжнародної асоціації античних міст", до якої РФ запросила приєднатися Грецію, Італію, Болгарію, Туреччину, Сербію, Вірменію, Ізраїль, Ліван, Йорданію, Сирію і Туніс. Представникам міністерств культури в Афінах, Римі, Софії та Анкарі слід розуміти, що підконтрольні Кремлю ЗМІ будуть раді заявити, що "чотири держави зі складу НАТО, три держави ЄС і ще низка країн переступили через геополітичні перешкоди, західні санкції, штучні обмеження й інші бар'єри і, нарешті, офіційно визнали приналежність півострова Крим Російській Федерації".

Таким чином, мета створення асоціації буде повністю виправдана - мимохіть кілька авторитетних держав фактично визнають російську владу в окупованому Криму.

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