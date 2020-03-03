Літня Олімпіада в Токіо не скасовується, - МОК

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу МОК, який проводить в Лозанні засідання, присвячене підготовці до Олімпіади-2020 в Токіо і проблеми коронавірусу.

"Комітет закликає всіх спортсменів продовжувати підготовку до Олімпійських ігор в Токіо-2020. МОК продовжить надавати підтримку спортсменам, надаючи їм новітню інформацію і розробки", - сказано в заяві МОК.

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Виконком МОК "високо оцінює і підтримує вжиті заходи робочої групи, створеної в лютому, до якої увійшли представники МОК, оргкомітету "Токіо-2020", представники влади Токіо й уряду Японії, а також представники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), з підготовки до Олімпіади".

Літні Олімпійські ігри 2020 року відбудуться в Токіо з 24 липня по 9 серпня.

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