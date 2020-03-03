Реформа будівельної галузі, розроблена урядом, може призвести до повної втрати державою контролю над будівельною сферою, - "Главком"

Про це йдеться в матеріалі "Главкому". "Запропоновані ініціативи можуть не посилити боротьбу з будівельними шахраями, а навпаки – полегшити їм життя. Якщо постанови будуть прийняті в нинішньому вигляді, ринку загрожує колапс – контролювати забудовників буде нема кому, а місцеві чиновники за певну подяку закриватимуть очі на незаконні забудови. Держава просто припинить контролювати будівництво, відповідно постраждають сумлінні забудовники та інвестори", - сказано в матеріалі.



Пропонована Кабміном реформа, фактично, передбачає замість існуючої ДАБІ створити відразу три нові органи - Державна інспекція містобудування України, Державна сервісна служба містобудування України, Державне агентство з питань технічного регулювання і містобудування.



"Робити реформу в будівельній галузі в запропонований спосіб – це посіяти ще більший хаос в ній та паралізувати контроль в містобудуванні. Новостворені органи, не маючи повного пакету проєктної документації, видаватимуть дозволи на будівництво, яке не відповідатиме будівельним нормам. А прийняття готових об’єктів відбуватиметься без їхньої перевірки відповідності документації та будівельним нормам, що може призвести до небезпечних наслідків", - пише автор матеріалу.



За даними ЗМІ, проекти постанов уряду готувались Олександром Сергієнком, який очолював управління дозвільних процедур ДАБІ в часи Януковича, – тож, добре обізнаний в усіх мутних схемах, що існують в інспекції. Саме Сергієнка журналісти-розслідувачі називали автором схеми "$5 з квадратного метра", які треба було заплатити за отримання дозвільних документів на будівництво.



"Те, що персонаж з таким бекграундом зараз перейнявся будівельною реформою, – зайвий сигнал, що проблему корупції в цій галузі треба вирішувати іншими методами", - робить висновки журналіст.



Нагадаємо, Кабміном підготовлено проекти двох постанов: "Про оптимізацію органів державно-архітектурно-будівельного контролю та нагляду", що передбачає утворення Державної інспекціїмістобудування України (ДІМУ) та Державного агентстваз питань технічного регулювання і містобудування України.



Другий пропонований урядом проект – "Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України". Згідно з ним, замість ДАБІ утворюється Державна сервісна служба містобудування України.