Захисник Мокін подав апеляцію на екстрадицію Левіна з Болгарії в Україну, - адвокат Величко

Про це LB.ua розповів український адвокат підозрюваного Михайло Величко, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Величко стверджував, що Левін відмовився від такої ідеї через її безперспективність.

"У п'ятницю адвокат Мокін подав на користь мого клієнта апеляційну скаргу. Я не знаю, як з'явився Мокін і хто його найняв. Ймовірно, дружина або хтось із родини Левіна", - сказав Величко.

На момент публікації Мокін не зміг прокоментувати оскарження екстрадиції Левіна і попросив зв'язатися з ним пізніше.

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Адвокат Величко зазначив, що не вважає апеляцію перспективною.

"Я вважають, що це безперспективна справа. Апеляція затримує екстрадицію десь на місяць", - сказав захисник.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р. фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Москаленка (Левіна), якого розшукували за підозрою в причетності до нападу на Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії прийняв рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко й Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.