Фігуранта справи Гандзюк Павловського госпіталізували із зали суду: завтра спливає термін його утримання в СІЗО. ВIДЕО

Про це йдеться в повідомленні групи "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що в Печерському районному суді Києва ще вчора мали розглядати питання про продовження запобіжного заходу Павловському, однак його захисники заявили відвід судді, а потім взагалі зникли з судового засідання. Після того, як Павловському було призначено безкоштовного адвоката, він почав "симулювати хворобливий стан":

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"Затягування з боку захисту Павловського відбувається з четверга. Уже використовували відведення судді, неявку адвокатів, тепер ось картата ковдра", - сказано в повідомленні.

Суд продовжиться сьогодні о 18:00, зазначають у групі.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р. фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.