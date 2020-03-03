Контррозвідка СБУ викрила схему вербування найманцями РФ переселенців з Донбасу

Про це повідомляє управління СБУ у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

"Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що представники так званої "псевдоспецслужби ЛНР" через соціальні мережі вербували вимушених переселенців для повернення на тимчасово окуповані території і участі в бойових діях проти нашої держави. У Львівській області оперативники спецслужби встановили особу переселенця з Луганщини, з яким на завдання "псевдоспецслужб" вийшов на контакт у соцмережі знайомий представник НЗФ з пропозицією приєднатися до терористичного угруповання, яке гарантуватиме великі заробітки. Служба безпеки України укотре нагадує, що участь у незаконних збройних формуваннях передбачає відповідальність за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Санкція статті - до 15 років позбавлення волі", - сказано в повідомленні.







