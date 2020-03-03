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03.03.20 19:53

На мосту Патона прорвало теплотрасу, Русанівка і Березняки - без тепла і гарячої води

Близько 200 багатоповерхових житлових будинків у житлових масивах Русанівка і Березняки залишилися без централізованого опалення та гарячого водопостачання внаслідок прориву на магістральній теплотрасі, що проходить мостом імені Патона в Києві.

На мосту Патона прорвало теплотрасу, Русанівка і Березняки - без тепла і гарячої води

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.

Аварія сталася у вівторок вдень. "Київтеплоенерго" вже локалізувало пошкодження трубопроводу і планує завершити ремонт до кінця наступного дня, 4 березня.

"Сьогодні о 14:40 сталося пошкодження магістрального трубопроводу на мосту імені Патона з витоком води. Як повідомили в КП "Київтеплоенерго", аварійна бригада оперативно локалізувала місце пошкодження. Ремонтні роботи планується завершити завтра до кінця дня... Рух транспорту на мосту на час ремонтних робіт не обмежується", - сказано в повідомленні.

На несучу конструкцію моста прорив не впливає, підкреслили в КМДА.

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За даними КМДА, діаметр трубопроводу - 600 мм. Рік введення в експлуатацію - 1962.

Міст ім.Патона введено в експлуатацію в 1953 році і до 1965 року він був єдиним автомобільним переходом через р.Дніпро в межах Києва. По ньому проходить міжнародна траса Е95, кілька тролейбусних і автобусних маршрутів.

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