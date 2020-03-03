Молоді вчителі зі стажем до 10 років отримають виплату 21 тис грн, - Міносвіти

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

На виплати перерахували 1 млрд 553 млн грн. Цієї суми вистачить на те, щоб виплати отримали понад 73 тисяч педагогів.

"Виплата вчителю становитиме 21 020 грн, що еквівалентно десяти прожитковим мінімумам для працездатних осіб станом на 1 січня 2020 року. Кошти виплачуватимуться вчителям за основним місцем роботи в навчальному закладі. Виплата здійснюватиметься наприкінці року, одноразово і в повному розмірі", - сказано в повідомленні пресслужби Міносвіти.

Зазначається, що виплату отримають педагоги, які станом на 1 січня 2020 року працювали учителями і мали педагогічний стаж до 10 років включно, мають педагогічне навантаження в 2020 році і продовжують обіймати посаду вчителя.

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