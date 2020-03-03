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03.03.20 19:10

Разумков доручив провести засідання комітетів із нацбезпеки і державної влади у зв'язку з позачерговим засіданням Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив зібрати в середу, 4 березня, засідання комітетів з питань нацбезпеки і державної влади.

Разумков доручив провести засідання комітетів із нацбезпеки і державної влади у зв'язку з позачерговим засіданням Ради

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив спікер ВР, закриваючи вечірнє пленарне засідання.

"У зв'язку з тим, що завтра розглядатимуться деякі питання, пов'язані з позачерговим засіданням Верховної Ради, прошу о 9 годині (ранку - ред) зібрати на засідання комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки і комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування" - сказав Разумков.

Верховна Рада збереться на позачергове пленарне засідання 4 березня о 16.00 на вимогу президента України Володимира Зеленського. Згідно з оприлюдненим порядком денним, на засіданні буде оцінена діяльність правоохоронних органів, а також розглянуто кадрові перестановки в Кабінеті міністрів України.

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