Разумков доручив провести засідання комітетів із нацбезпеки і державної влади у зв'язку з позачерговим засіданням Ради

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив спікер ВР, закриваючи вечірнє пленарне засідання.

"У зв'язку з тим, що завтра розглядатимуться деякі питання, пов'язані з позачерговим засіданням Верховної Ради, прошу о 9 годині (ранку - ред) зібрати на засідання комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки і комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування" - сказав Разумков.

Верховна Рада збереться на позачергове пленарне засідання 4 березня о 16.00 на вимогу президента України Володимира Зеленського. Згідно з оприлюдненим порядком денним, на засіданні буде оцінена діяльність правоохоронних органів, а також розглянуто кадрові перестановки в Кабінеті міністрів України.

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