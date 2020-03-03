Міністерство оборони України планує розпочати будівництво трьох модульних таборів для військових.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Ми наразі плануємо продовжувати проект із модульними таборами, ми плануємо щонайменше три (табори - ІФ) почати будувати вже зараз: підготовчі роботи вже тривають. І коли я кажу три – кожен із них вміщує батальйон", - сказав він на круглому столі з обговорення нових підходів будівництва для військовослужбовців у Міністерстві оборони України у вівторок у Києві.

Крім того, Загороднюк повідомив про плани будівництва пунктів постійної дислокації зі швидкоскладаних конструкцій для бригад.

"Зараз першим проектом у нас буде Сєверодонецьк і другим буде Маріуполь. Також паралельно ми будуватимемо в Закарпатті, поблизу міста Берегова, і ще в деяких місцях", - зазначив він.

Крім того, за словами глави Міноборони, наприкінці минулого року завершилося будівництво першого експериментального модульного містечка в селі Воздвиженка на другій лінії в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

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Міністр пояснив, що акцент робиться на будівництві саме модульних містечок, оскільки вони швидко складаються, пересувні та базуються на вагончиках (стандартному 40-футовому контейнері). За словами Загороднюка, так на Заході швидко будують польові табори.

Глава Міноборони запросив усіх виробників брати участь у відкритих і прозорих конкурсах на будівництво таких об'єктів для українських військових і пообіцяв спілкуватися з виробниками та будівельниками для того, щоб почути всі їхні зауваження до технічної документації та пропозиції.

Модульні військові табори споруджуються для військовослужбовців, які перебувають у "польових умовах". Як зазначив Загороднюк, для солдатів передбачено будівництво казарм з ангарами для техніки, приміщеннями для штабу, соціальні приміщення, їдальні, клуби та інше.

"Тобто це буде повністю закрита територія, вона буде обгороджена, охоронятиметься і, власне кажучи, там у безпечному та комфортному середовищі мають перебувати наші військові, коли вони виконують бойові завдання і взагалі мешкають", - пояснив міністр.

За його словами, йдеться про будівництво об'єктів, де розміщуватимуться гарнізони складом 3,5-4 тис. осіб. Також передбачається будівництво об'єктів для військових із сім'ями.

"У нас зараз дуже активно розвивається будівництво, ми здійснили перегляд багатьох контрактів, багатьох відносин із постачальниками, зробили їх більш прозорими, ми викорінюємо корупцію, наскільки це можливо в такий короткий термін, але це робиться дуже активно й дуже ретельно", - наголосив він.

За словами Загороднюка, починаючи з 1 вересня, кожні три дні здається або завершується будівництво одного об'єкта, а кожні шість годин купується і будується одна квартира для військовослужбовців.