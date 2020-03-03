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03.03.20 19:19

Захисник України загинув у районі проведення ООС, ще четверо поранені, - штаб

Від початку доби ворог 7 разів порушив режим припинення вогню, обстрілюючи українських воїнів із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Захисник України загинув у районі проведення ООС, ще четверо поранені, - штаб

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних Сил.

"Сьогодні, 3 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще четверо наших захисників зазнали поранень", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначили, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" від початку доби зафіксовано 6 обстрілів:

- чотири рази неподалік від Широкиного - з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 25 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік від Зайцевого - з підствольного гранатомета;

- поруч із Лебединським - з міномета калібру 82 мм - 8 мін, а також противник обстріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл наших позицій, відкривши поблизу Луганського вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Захисник України загинув у районі проведення ООС, ще четверо поранені, - штаб 01Захисник України загинув у районі проведення ООС, ще четверо поранені, - штаб 02
Захисник України загинув у районі проведення ООС, ще четверо поранені, - штаб 03

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