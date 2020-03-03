У Чернівцях запровадять масковий режим для водіїв і кондукторів громадського транспорту

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне положення включено до списку заходів щодо запобігання поширенню на території міста гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом COVID-19, оприлюдненого пресслужбою Чернівецької міської ради.

"Ввести масочний режим для водіїв і кондукторів у громадському транспорті, перед виходом на маршрут забезпечити проведення їхнього температурного скринінгу; на початковій і кінцевій зупинках здійснювати провітрювання транспорту і вологе прибирання", - вказується в тексті документа.

Також комісія з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила загальноосвітнім закладам розпочати перший урок із роз'яснювальної роботи про санітарно-гігієнічні норми і правила, а також поширити серед учнів і їхніх батьків інформацію про правила поведінки в разі ймовірного зараження. Аналогічні заходи буде вжито в дошкільних установах.

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У місті планують розповсюджувати листівки і брошури про правила запобігання зараженню в місцях масових скупчень людей і посилити режим дезінфекції. Керівникам підприємств незалежно від форм власності, керівникам громадських організацій, волонтерам та громадським активістам рекомендували утриматися від організації і проведення масових заходів.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 29 лютого повернувся з поїздки в Італію.