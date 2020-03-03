Нардеп Гончаренко: "Шість років тому ми зупинили спробу сепаратистів створити Одеську народну республіку"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Facebook та виклав відео з сепаратистом Антоном Давидченком, який наразі переховується на території Російської Федерації.

"6 років тому кожен зробив свій вибір. 3 березня 2014-го в Одесі намагалися повторити донецький сценарій. Під будівлею держадміністрації та облради люди, які співпрацювали напряму з Сурковим та керівництвом Росії, організували мітинг і хотіли змусити Одеську облраду проголосувати за створення Одеської народної республіки. В той день я з голосу в облраді вніс поправку, щоб проголосувати проти введення будь-яких іноземних військ в Україну. І облрада підтримала цю поправку. 81 за. Це був перший формальний крок проти російської агресії в Одесі. В той день, спочатку ми були у меншості, але все ж таки вигнали Давидченко та його проросійську компанію з зали Одеської обласної ради. Згодом всю будівлю ради взяли в облогу люди Давидченка, керовані Кремлем. Але потім, вже десь по обіді, на площі почали збиратися одесити, які з прапорами України обступили привезених тітушок і не давали їм нічого зробити. Ввечері Давидченко здався і зі своїми людьми відступив від будівлі ОДА. На цьому російська весна закінчилася в Одесі. І я дуже гордий за кожного, хто тоді прийшов і стояв біля будівлі, за кожного депутата, який виступив проти того, щоб Одеса перетворилася на незрозумілу республіку", — написав Гончаренко.

Нагадаємо, 3 березня 2014 року біля Одеської ОДА відбулися сутички. Місцеві проросійські активісти підготували проєкт рішення обласної ради про створення так званої Одеської народної республіки. Проєкт представив натовпу лідер місцевих сепаратистів Антон Давидченко. З трибуни його прогнали троє проукраїнських депутатів облради на чолі з Олексієм Гончаренком.