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03.03.20 21:05

Держслужбу зайнятості реформують, - Мінекономіки

Кабінет міністрів України на засіданні 3 березня ухвалив план заходів щодо державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року.

Держслужбу зайнятості реформують, - Мінекономіки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Документом передбачено, зокрема, реформування Державної служби зайнятості в "сервісний заклад, що відповідає на реальний запит і потреби людей і роботодавців".

Розроблений Мінекономіки план також передбачає стимулювання розвитку підприємництва і самозайнятості; створення гідних умов праці та детінізацію відносин у сфері зайнятості населення; забезпечення розвитку інклюзивного ринку праці.

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"Очікується, що реалізація плану заходів матиме позитивний вплив на ринок праці, сприятиме повній і продуктивній зайнятості, забезпеченню гідних умов праці, збільшенню кількості робочих місць для всіх соціальних груп населення, збалансування попиту і пропозиції за обсягом і рівнем кваліфікації робочої сили на ринку праці", - заявили в міністерстві.

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