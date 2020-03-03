Єрмак обговорив співпрацю з МВФ з послами країн G7 і ЄС

Також на зустрічі обговорювалася можливість посилення підтримки України для проведення структурних реформ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Зустріч була черговою і відбулася в рамках регулярного діалогу сторін.

"Керівник Офісу президента подякував главам дипломатичних представництв... за тверду підтримку і практичну допомогу Україні, зокрема, в питаннях подальшої трансформації країни. Співрозмовники обговорили можливості посилення такої підтримки, насамперед у контексті подальшої реалізації структурних реформ, посилення інституційної спроможності уряду, а також детально зупинилися на співпраці України з МВФ", - сказано в повідомленні.

Єрмак також поінформував дипломатів про зроблені кроки для досягнення миру на Донбасі.

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