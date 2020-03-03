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03.03.20 21:58

Звільнені внаслідок обміну 29 грудня українці отримують по 100 тис. грн матеріальної допомоги, - Коляда

Матеріальна допомога почала надходити на банківські картки звільнених наприкінці грудня 2019 року полонених.

Звільнені внаслідок обміну 29 грудня українці отримують по 100 тис. грн матеріальної допомоги, - Коляда

Про це повідомила в Facebook глава Мінветеранів Оксана Коляда, інформує Цензор.НЕТ.

"65 осіб (як цивільні, так і військовослужбовці) отримають ці кошти. Найоперативніше спрацював держбанк, інші установи перераховують гроші", - зазначила вона.

За словами Коляди, саме щодо 65 звільнених ухвалила рішення Міжвідомча комісія при Міністерстві. Щодо інших звільнених 29 грудня 2019 року робота ведеться. До деяких із них є питання у правоохоронних органів.

Звільнені внаслідок обміну 29 грудня українці отримують по 100 тис. грн матеріальної допомоги, - Коляда 01

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

За інформацією Мінветеранів, 23 звільненим із полону допомогли оформити документи, понад 40 - пролікували, 14 - надали гуртожиток у Києві.

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