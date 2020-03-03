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03.03.20 20:48

Очільник МЗС - Кулеба, МВС - Аваков, Міноборони - Таран, Мінфіну - Уманський, - Дубінський озвучив новий склад Кабміну

Депутат від "Слуги народу" Олесандр Дубінський озвучив частину кандидатур нового складу Кабінету міністрів

Очільник МЗС - Кулеба, МВС - Аваков, Міноборони - Таран, Мінфіну - Уманський, - Дубінський озвучив новий склад Кабміну

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Телеграмі.

Очільник МЗС - Кулеба, МВС - Аваков, Міноборони - Таран, Мінфіну - Уманський, - Дубінський озвучив новий склад Кабміну 01

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