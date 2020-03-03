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03.03.20 20:48
Очільник МЗС - Кулеба, МВС - Аваков, Міноборони - Таран, Мінфіну - Уманський, - Дубінський озвучив новий склад Кабміну
Депутат від "Слуги народу" Олесандр Дубінський озвучив частину кандидатур нового складу Кабінету міністрів
Як передає
Цензор.НЕТ,
про це він
написав у Телеграмі.
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