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03.03.20 21:23

Українців з лайнера Diamond Princess перевели на карантин в японську медустанову, - представник МЗС Погорельцев

Громадяни України з екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, який через виявлення інфікованих COVID-19 пасажирів стояв на карантині поблизу Йокогами, зійшли на берег та зараз перебувають на двотижневому карантині в японському медзакладі.

Українців з лайнера Diamond Princess перевели на карантин в японську медустанову, - представник МЗС Погорельцев

Про це директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев повідомив у коментарі УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"1 березня 2020 року завершився процес висадки на берег членів екіпажу лайнеру Diamond Princess, у яких результати тестів на наявність в організмі коронавірусу виявилися негативними. Зазначені особи проходять двотижневий карантин, після чого, за умови отримання повторних негативних результатів відповідних тестів, вони отримають можливість виїзду за межі Японії", - повідомив Погорельцев.

Він нагадав, що на лайнері залишався 21 громадянин України, оскільки раніше у чотирьох українців було виявлено ознаки інфікування коронавірусом. Водночас, за словами Погорельцева, станом на сьогодні троє громадян України з цього лайнера, в яких діагностовано наявність вірусу COVID-19, продовжують перебувати в медичних закладах у Токіо. "Наразі стан наших співвітчизників задовільний", - додав дипломат.

Він нагадав, що 27 лютого була виписана з лікарні четверта громадянка України, яка вже пройшла необхідний курс лікування, та наразі перебуває в одному з місцевих готелів.

Нагадаємо, круїзний лайнер Diamond Princess перебуває на карантині біля порту Йокогама в Японії. За результатами перевірки 3 лютого вірус виявили у 10 осіб. Після цього на лайнері оголосили двотижневий карантин. Всього на борту знаходилися 3 700 осіб, в т.ч. 25 українців - членів екіпажу.

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