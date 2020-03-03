Гочарук не намагався через суд заборонити Раді розглядати відставку уряду, - спростування

Відповідне повідомлення оприлюднено на "Урядовому порталі", інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про начебто подану заяву до Окружного адміністративного суду міста Києва прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком не відповідає дійсності. Вся інформація про діяльність прем'єр-міністра України публікується на офіційних ресурсах уряду і сторінках глави уряду в соціальних мережах", - сказано в повідомленні.

Раніше інформагентство "Інтерфакс-Україна" повідомило з посиланням на прес-службу Окружного адміністративного суду Києва, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук нібито подав позов, в якому просив заборонити виносити питання про відставку уряду на розгляд Верховної Ради.