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03.03.20 21:01

Гочарук не намагався через суд заборонити Раді розглядати відставку уряду, - спростування

Пресслужба Кабінету міністрів України спростувала повідомлення про те, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук подав до Окружного адміністративного суду Києва заяву проти голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Гочарук не намагався через суд заборонити Раді розглядати відставку уряду, - спростування

Відповідне повідомлення оприлюднено на "Урядовому порталі", інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про начебто подану заяву до Окружного адміністративного суду міста Києва прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком не відповідає дійсності. Вся інформація про діяльність прем'єр-міністра України публікується на офіційних ресурсах уряду і сторінках глави уряду в соціальних мережах", - сказано в повідомленні.

Раніше інформагентство "Інтерфакс-Україна" повідомило з посиланням на прес-службу Окружного адміністративного суду Києва, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук нібито подав позов, в якому просив заборонити виносити питання про відставку уряду на розгляд Верховної Ради.

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