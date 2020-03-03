Суд від 2016 року не може провести підготовче засідання у справі проти запорізького "Беркута", - Закревська

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку адвоката родин Героїв Небесної Сотні Євгенії Закревської.

"Справа запорізького "Беркута". Штурм Майдану 11.12.2013 року. Надмірне застосування сили проти учасників протесту, зокрема неповнолітніх. З метою перешкодити мирному зібранню. Цю справу Департамент спецрозслідування передав до суду ще в 2016 році", - зазначила вона.

За словами адвоката, суддя Смик призначає засідання раз у 3-6 місяці і всі вони зриваються.

"Знайома історія, коли суд або не надсилає повідомлення, або прокуратура роками не може уточнити адресу, або право потерпілого бути присутнім на засіданні перетворюють на його обов'язок. Досі не відбулося навіть підготовче засідання", - додала Закревська.

Вона зазначила, що напередодні мало відбутися засідання у цій справі, яке "зірвав захист", оскільки мав інше засідання в апеляції. "У цій справі потерпілі вже давно подали скаргу в ЄСПЛ. Скарга вже заявлена ​​уряду, і скоро очікуємо рішення", - підкреслила адвокат.

Нагадаємо, 9 березня 2016 року Генпрокуратура направила обвинувальний акт за підозрою колишнього командира роти міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в Запорізькій області Юрія Калмикова в скоєнні злочинів під час спроби силового витіснення протестуючих у ніч з 10 на 11 грудня 2013 року на вулиці Інститутській в Печерський районний суд Києва.

Також до відповідальності притягнули командира відділення оперативного взводу роти міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в Запорізькій області Сергія Цвигуна. Зазначимо, що, за результатами балістичної експертизи, куля, витягнута з майданівця Артема Запотоцького, була випущена з автомата беркутівця Цвигуна.

Обох колишніх "беркутівців" звинувачують у виконанні злочинного наказу перешкоджати проведенню зборів, мітингів із застосуванням фізичного насильства, перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілих, діями, внаслідок чого тілесних ушкоджень зазнали 12 осіб; а також у незаконній переробці і зберіганні вогнепальної зброї.

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