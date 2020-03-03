Фракція "СН" прийняла рішення задовольнити заяву про відставку Гончарука, - Дубінський

Про це заявив Дубінський після засідання фракції журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами фракція прийняла рішення задовольнити заяву Гончарука про відставку.

"Гончарук заяву написав, у парламент передав, ми зараз проголосували фракцією її задовольнити. Він вже більше не прем'єр-міністр", - сказав він.

За його словами, під час голосування утрималося 3 особи, серед яких нардеп Мотовиловець.

Нардеп Михайло Радуцький заявив: "Гончарук подав заяву. Є заява. ... Заяву було продемонстровано спікером Верховної Ради. Коли саме її було подано - я думаю, ви зайдете на сайт Верховної Ради і побачите".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський: Гончарук - у відставку, прем'єр - Шмигаль, МВС - Аваков, Кабмін буде перезавантажено