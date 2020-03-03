Держбюджет за 2019 рік не виконано на 3,7%, - глава Держказначейства Слюз

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз в ході публічного звіту про роботу служби у 2019 році.

За її словами, порівняно з 2018 роком дохідна частина держбюджету у 2019 році зросла на 70,2 мільярда гривень, або на 7,6%. Зокрема, у загальний фонд держбюджету у 2019 році надійшло 879,8 мільярда гривень, що склало 96,9% річних планових показників та на 5,5% більше показника за 2018 рік.

За інформацією Держказначейства, місцеві бюджети у 2019 році з урахуванням міжбюджетних трансфертів отримали 560,5 мільярда гривень з держбюджету, що становить 98,7% річного планового показника, але на 0,3% нижче показника 2018 року.

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Нагадаємо, згідно зі звітом уряду за 2019 рік, доходи держбюджету України за 2019 становлять 998,3 мільярда гривень, що майже на 1% нижче планового показника. Водночас дефіцит держбюджету у 2019 році становить 78 мільярдів гривень, або 1,9% ВВП, при плановому показнику у 91,1 мільярда гривень, або 2,26% ВВП.

Ці цифри спростували в Рахунковій палаті. "Виконання плану доходів, з урахуванням змін, внесених розпорядниками бюджетних коштів, становило 96,3%. Невиконання плану доходів на 37,8 млрд грн є найбільшим з 2015 року. І це після внесення змін у четвертому кварталі до державного бюджету, зокрема зменшення доходів державного бюджету на 20,1 млрд грн", - сказав голова Рахункової палати.