Терорист здався поліцейським в Авдіївці

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.

Чоловік розповів поліцейським, що вирішив вступити в НЗФ у серпні 2014 року після розмови з товаришем, який розповів, що там добре платять.

У Донецьку йому видали військову форму, жетон, посвідчення і зброю і призначили на посаду стрільця. Чоловік стверджує, що замість своїх обов'язків був водієм - вантажною машиною розвозив продукти і людей.

"У січні 2016 року чоловік залишив свою службу і переїхав до Криму, а згодом - у Татарстан. У вересні 2019 чоловік повернувся в Україну до батьків. Побоюючись відповідальності за службу в лавах НЗФ, колишній бойовик вів прихований спосіб життя, проте вчора все ж зважився і прийшов у поліцію з повинною", - повідомили в поліції.

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Слідчі відкрили проти нього провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України.

"Поліцейські нагадують, що згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України в разі, якщо особа не вчиняла тяжких злочинів проти людей, добровільно покинула лави незаконних збройних формувань і розповіла про це правоохоронцям, йому надається гарантований державою шанс на мирне життя без кримінальної відповідальності", - додали в пресслужбі.