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03.03.20 22:11

Мешканці Чернівців змусили дружину хворого на коронавірус українця лягти в лікарню, влаштувавши пікет біля її будинку. ВIДЕО

Кілька десятків городян зібралися біля будинку хворого на коронавірус українця і вимагали, щоб його дружина, у якої немає симптомів захворювання, лягла в лікарню. Зрештою жінку забрала швидка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання АСС.

Люди вимагали ізолювати жінку. В іншому випадку обіцяли перекрити дорогу.

На місці були міський голова та представники поліції.


Через деякий час після початку пікету до будинку під'їхала машина швидкої допомоги. Жінка вийшла з під'їзду, сіла в неї і вирушила до лікарні.

Після цього учасники пікету розійшлися.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 26 лютого повернувся з поїздки в Італію.

У Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що чоловік з 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель і лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.

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