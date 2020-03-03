Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня. ФОТОрепортаж

День роботи ВР 3 березня від парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.





Спілкування стовпів ОПЗЖ - Рабіновича, Суркіса і Медведчука







Ківа дарує букети квітів депутатам-жінкам

Разумков і Стефанчук





"Слуга народу" Радуцький

"Слуга народу" Ткаченко

"Слуги народу" Ткаченко і Сольський

"Слуги народу" Каптєлов, Литвинов, Бондаренко

Поцілунок "слуги народу" Третьякової і члена ОПЗЖ Шуфрича

Керівництво фракції "СН" - Арахамія і Корнієнко

"Слуга народу" Тищенко





Льовочкін з ОПЗЖ

Геращенко і Порошенко з ЄС







Прапорець "Слуги народу", що впав

"Слуги народУ" Гетманцев і Янченко з Шуфричем з ОПЗЖ

"Слуга народу" Кальченко





Член групи "Довіра" Іванчук

Вакарчук і Юрчишин з "Голосу"







Фракція "Батьківщини"

"Вікторія" від Корнієнка

Парубій з "ЄС" з Іванчуком з "Довіри" в минулому скликанні були в одній фракції "Народного фронту"

Доповідач із земельного закону Сольський і Суркіс з ОПЗЖ





Голосування поправок згідно із законом про ринок землі - Рада розглянула 2288 з 4018 поправок





Депутатські гаджети

"Слуга народу" Гетманцев

"Слуги народу" Юрченко і Тищенко





"Слуга народу" Беленюк і Железняк з "Голосу"



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Голосування "слуг народу".