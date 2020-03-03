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03.03.20 23:41

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня. ФОТОрепортаж

Робочий день ВР 3 березня минув у процесі прийняття поправок до закону про ринок сільськогосподарських земель. Також депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа дарував квіти колегам-жінкам, а також нардепи готувалися до позачергового засідання ВР 4 березня, на якому будуть міняти керівника Кабміну.

День роботи ВР 3 березня від парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 01
Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 02

Спілкування стовпів ОПЗЖ - Рабіновича, Суркіса і Медведчука

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 03
Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 04
Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 05

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 06

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 07

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 08

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 09

Ківа дарує букети квітів депутатам-жінкам

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 10

Разумков і Стефанчук 

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 11
Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 12

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 13

"Слуга народу" Радуцький

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 14

"Слуга народу" Ткаченко

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 15

"Слуги народу" Ткаченко і Сольський 

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 16

"Слуги народу" Каптєлов, Литвинов, Бондаренко

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 17

Поцілунок "слуги народу" Третьякової і члена ОПЗЖ Шуфрича

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 18

Керівництво фракції "СН" - Арахамія і Корнієнко

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 19

"Слуга народу" Тищенко


Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 20

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 21

Льовочкін з ОПЗЖ

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 22

Геращенко і Порошенко з ЄС 

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 23

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 24

Прапорець "Слуги народу", що впав

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 25

"Слуги народУ" Гетманцев і Янченко з Шуфричем з ОПЗЖ

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 26

"Слуга народу" Кальченко

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 27
Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 28

Член групи "Довіра" Іванчук 

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 29

Вакарчук і Юрчишин з "Голосу"

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 30
Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 31
Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 32

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 33

Фракція "Батьківщини"

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 34

"Вікторія" від Корнієнка

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 35

Парубій з "ЄС" з Іванчуком з "Довіри" в минулому скликанні були в одній фракції "Народного фронту"

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 36

Доповідач із земельного закону Сольський і Суркіс з ОПЗЖ


Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 37

Голосування поправок згідно із законом про ринок землі - Рада розглянула 2288 з 4018 поправок

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 38
Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 39

Депутатські гаджети

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 40

"Слуга народу" Гетманцев 

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 41

"Слуги народу" Юрченко і Тищенко

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 42

"Слуга народу" Беленюк і Железняк з "Голосу"

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 43
Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 44\

Голосування "слуг народу".

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