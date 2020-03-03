Депутати від "ЄС" Ар'єв, Гончаренко і Величкович попросили Разумкова забезпечити завтра в Раді попкорн. ДОКУМЕНТ

Відповідне звернення до голови ВР Дмитра Разумкова депутат від "ЄС" Володимир Ар'єв опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановний Дмитре Олександровичу! Просимо Вас дати доручення Керівникові Апарату Верховної Ради України Штучному В.В. терміново забезпечити наявність та продаж попкорну в закладах харчування Верховної Ради України під час пленарних засідань 4 березня 2020", - сказано в документі.

Під зверненням стоїть підпис самого Ар'єва, а також його колег по фракції Миколи Величковича і Олексія Гончаренка.

"Що ж, комплект на позачергове (засідання Ради. - Ред.) має бути повним", - написав Ар'єв.

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28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

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29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.