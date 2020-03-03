Фігурант справи про вбивство Гандзюк Павловський залишиться під вартою до 16 квітня, - рішення суду

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Адвокат юридичної допомоги Максим Костін через відсутність адвокатів за договором, просив відкласти засідання. За його словами, захисники за договором зараз в Одесі на іншому засіданні і попередили про це заздалегідь. Однак суд продовжив засідання.

Костін відзначав погане самопочуття Ігоря Павловського. Вдень його госпіталізували з будівлі суду, але лікар зазначив, що його стан дозволяє брати участь у засіданні.

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Адвокат просив вибрати Павловському домашній арешт. Сам Павловський нічого не говорив, оскільки зазначив, що погано почувається.

Суддя продовжив утримання під вартою Павловському до 16 квітня, прокурори просили до 20.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р. фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.