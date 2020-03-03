Смертність від коронавірусу становить 3,4%, - ВООЗ

Про це заявив на брифінгу гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В усьому світі померли 3,4% заражених COVID-2019. У порівнянні з цим сезонний грип загалом убиває менш ніж 1% інфікованих", - сказав він.

При цьому гендиректор уточнив, що всього зафіксовано 90893 випадків захворювання COVID-2019, при 3110 летальних випадках. За його словами, за межами КНР - 1848 випадків захворювання, причому 80% цих випадків припадають на три країни - Південну Корею, Іран і Італію.

Однак в епіцентрі поширення COVID-2019 - в КНР - за останні 24 години повідомлялося лише про 129 нових випадків зараження, що стало найнижчим показником за період з 20 січня.

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Він навів дані, згідно з якими лише в 1% заражених коронавірусом не спостерігається симптомів хвороби, а у більшості інших інфікованих вони проявляються протягом двох днів після зараження.

Гебреєсус зазначив, що, хоча COVID-2019 не настільки заразний як грип, вакцини проти коронавірусу поки немає, як і немає специфічного методу лікування. Водночас гендиректор ВООЗ нагадав, що в розробці перебувають 20 типів вакцин проти коронавірусу.

"Це унікальний вірус з унікальними характеристиками. Але і COVID-2019 і грип викликають проблеми з диханням і поширюються одним і тим самим чином - через маленькі крапельки рідини з рота і носа хворого", - зазначив Гебреєсус.

Таким чином, пояснив він, країнам, які вже розробляють засоби проти поширення грипу, не доведеться починати "з чистого аркуша" роботу над способами стримування COVID-2019.

"Оскільки COVID-2019 це також респіраторний патоген, то ці системи (проти грипу - ред) можуть і повинні бути адаптовані проти COVID-2019", - сказав Гебреєсус.

Водночас він висловив стурбованість у зв'язку з тим, що здатність різних країн боротися з поширенням коронавірусу може бути підірвано затримками в ланцюжках поставок захисних засобів через зростання попиту на них, накопичення запасів відповідних товарів і неправильним їх використанням.

"І знову - це питання солідарності. Це не можна вирішити зусиллями однієї ВООЗ або однієї (медичної - ред) індустрії", - резюмував він.