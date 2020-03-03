Є питання щодо 4 міністерств. Можливо люди працюватимуть в.о., - заступник голови фракції "СН" Кравчук про новий склад Кабміну

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Я б не хотіла коментувати всі прізвища, але справді можу підтвердити, що нинішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку, вона надійшла до Верховної Ради, це підтвердив спікер парламенту Дмитро Разумков. І на зустрічі президент Володимир Зеленський запропонував нову кандидатуру на посаду прем'єр-міністра - це нинішній віцепрем'єр Денис Шмигаль. І він, пан Шмигаль, вже запропонував своїх кандидатів до Кабінету міністрів", - сказала вона журналістам у вівторок увечері після завершення робочої наради керівництва фракції "Слуга народу".

При цьому Кравчук зазначила, що ще є питання щодо 4 міністерств. "Я так розумію, що якщо не будуть остаточно прийняті рішення, то частина міністерств працюватимуть певний час з в.о. міністрів", - розповіла вона.

Кравчук вказала, що в новому Кабміні свої посади збережуть деякі чинні міністри: віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр юстиції Денис Малюська, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.

Читайте також: Імовірність розпуску Ради наближається до нуля: "Слуга народу" вже не отримає такої кількості місць, - Арахамія

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

Читайте також: Опубліковано документ з порядком денним позачергового засідання Верховної Ради. ДОКУМЕНТ

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутати від "ЄС" Ар'єв, Гончаренко і Величкович попросили Разумкова забезпечити завтра в Раді попкорн. ДОКУМЕНТ