Підстав для моєї відставки немає, це політичні провокації, - Рябошапка

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Главком", інформує Цензор.НЕТ.

"Упевнений в тому, що немає підстав для моєї відставки. Все інше - це політичні провокації", - сказав Рябошапка.

Генпрокурор розповів, що не отримував офіційного запрошення на вечірнє засідання фракції "Слуга народу", не зважаючи на те що нардеп Качур заявив, що його там нібито чекали.

"Зараз ми намагаємося з'ясувати, чи було офіційне запрошення. Жодного не було. Принаймні, я не можу знайти: ні по телефону через приймальню, ні по факсу нічого не приходило. Була в інтернеті тільки інформація про те, що буде засідання", - пояснив Рябошапка.

За словами Генерального прокурора, з президентом Володимиром Зеленським він востаннє спілкувався у п'ятницю, 28 лютого. Питання відставки вони тоді не обговорювали.

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"Це були чисто робочі питання. Мови про мою відставку не було. Ми з ним не говорили про якість нашої роботи. Думаю, що завтра під час засідання Верховної Ради ми про це дізнаємося", - пояснив Рябошапка.

Коментуючи слова журналіста про те, що постанову про його відставку нібито вже підписали 180 народних депутатів, Рябошапка сказав, що "Ще більша кількість парламентаріїв не підтримують (відставку. - Ред.)".

Він також зазначив, що не спілкується з ініціатором проєкту постанови ВР про його відставку, народним депутатом від СН Максимом Бужанським. "З Бужанським спілкувався давно, а зараз не спілкувався, про що з ним говорити", - сказав Рябошапка.