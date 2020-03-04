Зеленський назвав Авакова одним із найкращих управлінців, - джерело

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію озвучили співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"

На засіданні фракції кілька депутатів обурювався, чому президент не звільняє Авакова, оскільки, коли формувався уряд у серпні 2019 року, він заявляв, що Аваков залишається на посаді тимчасово.

На це Зеленський сказав: "він один із найефективніших чиновників"

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Арсена Авакова призначили міністром внутрішніх справ 27 лютого 2014 і перепризначили на посаду 29 серпня 2019. Він один із двох міністрів попереднього уряду, який залишився в Кабміні за нової влади.

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28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

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29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.

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