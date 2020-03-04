З Дубілетом і Миловановим ще будуть співбесіди, - заступник голови фракції СН Кравчук

Про це заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила журналістам після засідання фракції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я так розумію, що з міністром Кабінету міністрів Дубілетом ще буде додаткова співбесіда. Також має бути додаткова співбесіда з чинним міністром Миловановим на посаду міністра агрополітики", - сказала вона.

Кравчук також вказала, що на посаді деяких міністрів є кілька кандидатур, і ще тривають співбесіди.

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28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

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29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.

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