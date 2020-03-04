Уперше в історії президент США поговорив телефоном з лідером "Талібану"

Президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з лідером угруповання "Талібан" муллою Барадаром Ахундом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами офіційного представника "Талібану" Забіхула Муджахіда, розмова тривала 35 хвилин. Він розповів, що Трамп повідомив, що держсекретар Майк Помпео найближчим часом проведе переговори з президентом Афганістану Ашрафом Гані, "щоб усунути всі бар'єри в міжафганських переговорах".

Сам Трамп також підтвердив факт цієї розмови. Глава Білого дому сказав, що у нього була "дуже хороша розмова" з Ахундом.

29 лютого США і "Талібан" підписали мирну угоду, яка має покласти край 18-річній війні в Афганістані.

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