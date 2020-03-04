Колишній ватажок донецьких терористів Трапезніков офіційно став главою адміністрації російського міста Еліста

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Елістинських міських зборів.

У пресслужбі зазначили, що на посаду претендували 4 кандидати.

"У ході процедури відкритого голосування Головою Адміністрації міста Елісти був призначений Дмитро Вікторович Трапезніков. Рішення було ухвалено більшістю голосів", - йдеться в повідомленні.

Трапезнікова було призначено виконувачем обов'язків керівника адміністрації Елісти минулого року. Протягом осені місцеві жителі масово протестували проти цього рішення, водночас вимагаючи повернути прямі вибори глави міста. Організатори акцій наголошували, що елістинці нічого не знали про Трапезнікова - їм його "привезли", і це обурило людей.

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У Кремлі призначення Трапезнікова визнали відповідним російському законодавству, а глава Калмикії Бату Хасіков назвав його "антикризовим менеджером, колосальний досвід якого у відновленні Донбасу є необхідним для відновлення господарства Елісти".

Місцевих жителів, які брали участь в акціях проти Трапезнікова, неодноразово штрафував Елістинський суд.

Трапезніков - людина з близького оточення колишнього ватажка НЗФ "ДНР" Олександра Захарченка. Після його смерті в серпні 2018 року Трапезніков тимчасово виконував обов'язки глави цього незаконного збройного формування.

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