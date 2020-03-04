США розглядають запит Туреччини на ЗРК Patriot, - Держдеп

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

"Ми розуміємо потреби Туреччини й розглядаємо її запит щодо систем Patriot (американський зенітно-ракетний комплекс. - Ред.)", - зазначив Джеффрі.

За його словами, США готові підтримувати Туреччину, зокрема надавати військову, дипломатичну та гуманітарну допомогу.

"Туреччина - член НАТО. Її збройні сили здебільшого використовують наше озброєння та військову техніку. Ми хочемо, щоб воно було напоготові, коли це буде необхідно", - наголосив дипломат.

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Він також повідомив, що Анкара й Вашингтон здійснюють обмін розвідувальними даними, та звинуватив режим Асада у спробах змінити демографічну ситуацію в Сирії.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Туреччина 1 березня оголосила про початок операції "Весняний щит" в Ідлібі у відповідь на авіаудари режиму Асада, підтримуваного Росією.

2 березня міністр оборони Туреччини відзвітував про хід операції "Весняний щит", яку ця країна проводить у сирійській провінції Ідліб. За його словами, на сьогодні турецькі сили знищили два бойові літаки режиму, два безпілотники, вісім вертольотів, п'ять систем ППО, 135 танків, 86 гармат і гаубиць, 16 ПТРК і мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів, а також 2557 бойовиків режиму Асада.

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