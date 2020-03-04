Україна обговорює зі США, як остаточно поховати проєкт "Північний потік-2", - Коболєв

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Вашингтоні під час виступу в Атлантичній раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Гра ще не закінчена. Росіяни намагатимуться створити власні технічні спроможності, аби завершити прокладання трубопроводу", - зазначив глава "Нафтогазу".

Він зауважив, що хоча росіяни й "не є найкращими в будівництві ефективних та сучасних суден", технічні можливості для прокладання труб все ж таки існують.

"Ми зараз обговорюємо, в тому числі тут (у США. – Ред.), як бути певними, що цей проєкт похований остаточно", - підкреслив Коболєв.

За його словами, санкційна політика Вашингтона щодо Nord Stream 2 стала "одним із найважливіших кроків" на підтримку енергетичної безпеки України.

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"Ми сподіваємося, що уряд США продовжить зусилля на цьому напрямі", - заявив очільник "Нафтогазу".

Як повідомлялося, у грудні минулого року президент США підписав оборонний бюджет на 2020 рік, який передбачає санкції проти російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" задля енергетичної безпеки Європи.

Передбачено запровадження обмежень - у тому числі проти суден, які займаються прокладкою трубопроводів морським дном, а також осіб, причетних до їхньої роботи. Пізніше стало відомо, що Палата представників і Сенат Конгресу США обговорюють можливість введення нового пакету санкцій, націлених проти цих газопроводів.