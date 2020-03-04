Один український воїн загинув, ще п'ятьох поранено на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- чотири рази неподалік Широкиного - з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 25 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Зайцевого - з підствольного гранатомета;
- поруч із Лебединським - з міномета калібру 82 мм - 8 мін, також противник здійснив обстріли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій ЗСУ, а саме:
- поблизу Луганського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Учора, 3 березня, унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще п'ятеро наших захисників зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в штабі, від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.