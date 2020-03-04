COVID-19: Трамп закликав провідні фармацевтичні компанії прискорити розробку вакцини

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це президент США повідомив, виступаючи на конференції Національної асоціації округів - 2020.

За словами президента, представники адміністрації вже зустрілися з владою штатів і округів, а також із керівниками департаментів охорони здоров'я у 30 штатах. Крім того, регулярно проводяться брифінги з губернаторами для координації заходів щодо стримування спалаху інфекції. Трамп зазначив, що ситуація змінюється дуже швидко:

"Це просто показує, що може статися. Шість тижнів тому, вісім тижнів тому, ви про це не чули. Несподівано це сколихнуло весь світ", - наголосив Трамп.

Він розповів про роботу з розробки вакцини від коронавірусу, яка ведеться американськими фармацевтичними компаніями.

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"Ми активно просуваємо прискорений процес розробки вакцини. Учора я зустрічався з найбільшими фармацевтичними компаніями - Pfizer, Johnson & Johnson та іншими компаніями. Безліч хороших речей відбувається, і це відбувається дуже швидко. Я сказав: "Зробіть мені послугу. Прискорте це!" - і вони зроблять це. Вони працюють дуже наполегливо і швидко. Ми максимально швидко просуваємося до розробки терапії... Це допоможе людям швидше відновитися і знизити тяжкість захворювання", - заявив президент.

Трамп повідомив, що Білий дім тісно співпрацює з Конгресом у роботі над ухваленням законопроєкту, який дозволить передати кошти для боротьби з коронавірусом владі штатів та округів. За словами президента, Конгрес може виділити на ці цілі загалом 8,5 мільярда доларів.