Кількість заражених коронавірусом у світі сягнула 92,2 тис. осіб, - South China Morning Post

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила гонконгська газета South China Morning Post, яка проводить електронний підрахунок даних хворих, що померли і видужали.

Із загальної кількості хворих 80,151 тис. припадають на материковий Китай. У інших країнах світу кількість інфікованих зросла у вівторок до 12,087 тис., збільшившись за добу майже на 2 тис. випадків зараження. У Південній Кореї налічувалося 5,186 тис. хворих, померла 31 людина, в Ірані - 2,336 тис., померли 77, в Італії - 2,036 тис., померли 52.

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Понад 100 із тих, що заразилися, зареєстровані в Японії (померли 12), включно з пасажирами і членами екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв у Йокогамі, в Німеччині, Франції (померли четверо), Іспанії (помер один), Сінгапурі, США (померли дев'ять).

Загалом у світі за винятком материкового Китаю зафіксовано 172 смертельні випадки.