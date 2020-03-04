18 школярів отруїлися парами газу у Вінницькій області, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

За даними відомства, подія сталася 3 березня в м. Могилів-Подільський. 18 школярів звернулись по медичну допомогу, 11 з них - госпіталізовані.

"Близько 13:00 на спецлінію поліції 102 надійшло повідомлення, що на одній з вулиць міста відчутно різкий запах газу.

Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що підлітки отруїлись парами газу (газоліну – пропану). Витік газу стався під час заміни балона поблизу кафе, що розташоване поруч із навчальним закладом. Діти, які перебували поряд, отруїлися його парами", - йдеться в повідомленні.

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Одинадцять школярів віком 13 та 14 років госпіталізовані.

На місці події проведені першочергові слідчі дії. Газовий балон вилучено.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 241 Кримінального кодексу України (забруднення атмосферного повітря). За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без нього.