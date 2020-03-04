У Києві запустили випуск студентських е-квитків, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Пасажири, які мають право пільгового проїзду, користуються кількома видами квитків. Для пенсіонерів вже діє картка киянина, а для школярів у тестовому режимі запрацювали електронні учнівські квитки, за якими проїзд здійснюється безоплатно.

"Право пільгового проїзду мають і студенти. За умов дії старої системи оплати проїзду, вони замовляли студентські проїзні квитки, які давали можливість отримати знижку 50% на оплату проїзду. І тепер ми розпочинаємо перехід на сучасну систему, коли картка з чіпом слугуватиме одночасно посвідченням і е-квитком. Власник такої картки зможе купувати поїздки на студентський електронний квиток за пільговою ціною", – повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.



Фото: сайт КМДА

Для того, щоб забезпечити студентів такими квитками, адміністрації вишів мають надати свої технічні вимоги до майбутніх карток. Комунальне підприємство "ГІОЦ", яке займається впровадженням електронного квитка, надіслало усім навчальним закладам листи з проханням замовити студентські квитки, інтегровані з системою е-квитка.

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Пластикові картки з необхідним функціоналом однією з перших замовила адміністрація Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". КМДА закликає адміністрації навчальних закладів організувати процес замовлення оновлених студентських квитків. Адже вчасне виготовлення карток залежить виключно від навчальних закладів.

Нагадаємо, з 1 квітня громадський транспорт столиці переходить на електронний квиток. Е-квиток діятиме в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері та міській електричці. Разовий проїзд можна буде здійснити за допомогою QR-квитка, у паперовому чи електронному вигляді, згенерованому на смартфоні. А постійні користувачі громадського транспорту можуть придбати та поповнити Kyiv Smart Card. Поповнення на 50 поїздок дає можливість заощадити 1,5 гривні на кожній поїздці.

Придбати разовий QR-квиток можна:

у додатку Kyiv Smart City:

в особистому кабінеті киянина

у терміналах самообслуговування Ibox, 2click:

за допомогою чат ботів Kyiv Pay Bot і KyivMetroBot e Telegram та Facebook:

https://t.me/KyivPayBot

https://t.me/KyivMetropolitenBot

https://m.me/KyivPayBot

https://m.me/KyivMetropolitenBot

на станціях метро.

Поповнити Kyiv Smart Card можна у додатку Kyiv Smart City, у касах на станціях метро, в особистому кабінеті киянина, в автоматах самообслуговування у вестибюлі метро, у фунікулері, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, за допомогою чат ботів KyivPayBot і KyivMetroBot у Telegram та Facebook.

Для забезпечення підтримки пасажирів створено портал transport.kyivcity.gov.ua, сторінку Kyiv Smart Card у Facebook, сall-центр: (044) 366 55 55), що працює у режимі 24/7, та команду техпідтримки для оперативного реагування на звернення пасажирів.